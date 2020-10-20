شؤون فلسطينية

شاهد: إطلاق صاروخ من قطاع غزة والقبة الحديدية تعترضه

شاهد: إطلاق صاروخ من قطاع غزة والقبة الحديدية تعترضه
رام الله - دنيا الوطن
اعلن اعلام الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أن صاروخاً اطلق من قطاع غزة، تجاه مستوطنات غلاف غزة، دوت على أثره صافرات الانذار.

وأكد متان تسوري، المرسل العسكري لصحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أن القبة الحديدية اعترضت صاروخاً واحداً على الأقل، فوق كيبوتس (سعد) شرق مدينة غزة.

من جانبه، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي: "متابعة للتقارير عن تفعيل صافرات الإنذار في غلاف غزة، فالحديث عن إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة، وتم اعتراضها من قبل القبة الحديدية".

وكان اعلام الاحتلال، قد أعلن في وقت سابق، أن قوات الجيش اكتشفت نفقاً ممتدا داخل الحدود من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وبحسب اعلام الاحتلال، فإن تقديرات المؤسسة الامنية الاسرائيلية، توقعت أن يكون هناك رد من قطاع غزة، على اكتشاف النفق في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.


 


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