الإمارات توجه دعوة للفلسطينيين والإسرائيليين بشأن "مفاوضات السلام"





وأكد خلال لقائه المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، محورية دعم الوكالة للاجئين الفلسطينيين لتوفير أسس عيش كريم لهم، مُجدّدًا التأكيد على موقف الإمارات الراسخ في دعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية ضمن الإجماع العربي والمرجعيات المتفق عليها، وفق وكالة الأنباء الإماراتية.





وتطرق الوزير قرقاش إلى أهمية تحريك عملية السلام والوصول إلى تسوية القضية الفلسطينية على أساس العدالة الدولية، ووجوب إعادة بناء الثقة المتبادلة بين طرفي الصراع، وبذل الجهات المعنية بعملية السلام والأطراف الراعية كل جهد ممكن لخلق الظروف المواتية لإحياء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وعلى أساس المرجعيات المتفق عليها ضمن حل الدولتين، وبما يعزز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.



وتناول اللقاء، الذي جرى في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي، التحديات التي تواجه الوكالة ميدانياً، وإنسانياً، وخاصة في ظل المستجدات التي فرضتها جائحة كورونا على أطر الوكالة وعملها.





رام الله - دنيا الوطندعت دولة الإمارات إلى تهيئة الظروف المواتية لإحياء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، حيث وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش التزام بلاده بدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، بما يسهم في تدعيم أنشطة الوكالة التعليمية وأنشطة الرعاية الصحية.