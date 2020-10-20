شؤون فلسطينية

سلام عريقات تكشف آخر تطورات حالته الصحية لوالدها

سلام عريقات تكشف آخر تطورات حالته الصحية لوالدها
صائب عريقات
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الدكتورة سلام عريقات كريمة أمين سر الللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، مساء اليوم الثلاثاء، إن وضعه الصحي مستقر.

وقالت، في حديث لتلفزيون (فلسطين): "لا يزال والدي يرقد في العناية المكثفة في وحدة الكورونا بالمستشفى وموصول بجهاز التنفس الاصطناعي ووضعه مستقر". 

وأضافت: "تم اليوم وصله بجهاز الايكمو (جهاز رئة خارجي) للحفاظ على الرئة وحمايتها من التلف بسبب فيروس كورونا"، موضحة أنه تم التشاور مع الأطباء في الولايات المتحدة الذين كانو يتابعون حالته منذ زراعة الرئة، وحتى الآن هو متجاوب مع جهاز الايكمو.

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