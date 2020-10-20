شاهد: جيش الاحتلال يزعم اكتشاف نفق اجتاز الحدود من مدينة خانيونس



من جانبها، أكدت إذاعة جيش الاحتلال، أن المؤسسة الامنية الاسرائيلية، تستعد لاحتمال الرد من قطاع غزة، على اكتشاف النفق.



بدوره، قال أفيغدور ليبرمان، وزير جيش الاحتلال السابق، في تغريدة له نشرها على صفحته في موقع (تويتر): "اكتشاف النفق دليل آخر على أن الأموال القطرية لا تذهب للفقراء بل للأنفاق ولتعزيز قوة حركة حماس في غزة"، على حد زعمه.













رام الله - دنيا الوطنزعم المتحدث باسم الجيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أن قوات الجيش كشفت نفقاً، اجتاز الحدود من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "لقد تم اكتشاف مسار النفق في إطار الجهود المتواصلة لكشف الانفاق وإحباطها، ونظرا للقدرات التكنولوجية التي يوفرها العائق الأمني الاستشعاري على حدود قطاع غزة".وأضاف: "النفق لم يجتز العائق تحت أرضي، ولم يشكل تهديدا للمستوطنات في غلاف غزة"، محملا حركة حماس المسؤولية لما يجري في قطاع غزة، وينطلق منه والأعمال ضد إسرائيل، على حد تعبيره.