عاجل

  • الحكومة الأردنية: فرض حظر شامل كل يوم جمعة واستمرار التعليم عن بعد حتى نهاية العام

شؤون فلسطينية

اتحاد المقاولين بغزة يُصدر تصريحاً مهماً بشأن أزمة المولدات الكهربائية

اتحاد المقاولين بغزة يُصدر تصريحاً مهماً بشأن أزمة المولدات الكهربائية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد اتحاد المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزة مواصلة جهوده للمساهمة في حل مشكلة الكهرباء بعد النزاع الذي جرى بين سلطة الطاقة وأصحاب المولدات من باب المسؤولية الوطنية وفتح فرص جديدة للاستثمار للتخفيف من الأعباء عن كاهل المواطنين دون المساس بحق المواطن في كهرباء كاملة بالتعرفة الرسمية.

وشدد الاتحاد في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه ليس جزء من المشكلة، وأن مبادرته قدمت حل علمي ومنطقي وموفر للمواطن، ويأخذ مصالح الأطراف رغم الاتهامات التي وجهت له من بعض المغيبين عن واقع المواطنين.

وأوضح الاتحاد ان المبادرة تحسب له وليست عليه، ولقيت ترحيب شعبي واسع، في ظل الموقف السلبي للكثير من الجهات، وتمترسها في مربع الصمت والنأي عن النفس ولو بتقديم المشورة حول أزمة حساسة وحيوية.

وكشف الاتحاد ان المستثمرين الذي تقدموا للاستثمار وفق التسعيرة الجديدة فوجئوا بكم كبير من الاشتراطات من قبل الحكومة وسلطة الطاقة غير موجودة لدى الشركات القائمة، وتحتاج مدة طويلة لتوفيرها.

وأضاف ان هذه الشروط تزيد من أعباء التكلفة على المستثمرين الجدد، وتضم رسوم سنوية مختلفة لم تكن موجودة، ومنها اقتصار العقد على مدة عام بخلاف مبادرة الاتحاد التي اقترحت عقد بمدة 5 سنوات، نظرا للتكلفة العالية للاستثمار، ودفعت الشروط الجديدة الاتحاد والمستثمرين الى المزيد من التفاوض حولها والوقت لتحقيقها.

وجدد الاتحاد على موقفه الدائم بأنه ليس طرفا في المشكلة القائمة بين سلطة الطاقة وأصحاب المولدات، وهي مشكلة سابقة على مبادرة اتحاد المقاولين، التي حركت المياه الراكدة، في الوقت الذي صمتت فيه جهات مستفيدة وأطراف عاجزة وبعض المستغلين من اصحاب المولدات، وحاولت اقحام اتحاد المقاولين في مشكلة سعى لحلها بكل السبل ووفق شروط مهنية وعلمية مبنية على الدمج بين المولدات والطاقة الشمسية.

وأكد الاتحاد أن كل ما سبق لن يثنينا ولن يدفعنا إلى للتراجع عن موقفنا المنحاز الى جانب أبناء شعبنا.

أخبار ذات صلة

شاهد: جيش الاحتلال يكتشف نفقاً اجتاز الحدود من مدينة خانيونس

شاهد: جيش الاحتلال يكتشف نفقاً اجتاز الحدود من مدينة خانيونس

الاحتلال يحول القيادي حسن يوسف للاعتقال الإداري 6 أشهر

الاحتلال يحول القيادي حسن يوسف للاعتقال الإداري 6 أشهر

الخضري: 85% يعيشوا تحت خط الفقر بغزة والعالم مُطالب بالتدخل لرفع الحصار

الخضري: 85% يعيشوا تحت خط الفقر بغزة والعالم مُطالب بالتدخل لرفع الحصار

قيادي بحماس: لا بديل عن المصالحة وعلى الجميع تحمل مسؤولياته

قيادي بحماس: لا بديل عن المصالحة وعلى الجميع تحمل مسؤولياته

وزارة الثقافة تطلق فعاليات ملتقى فلسطين للقصة العربية إلكترونياً

وزارة الثقافة تطلق فعاليات ملتقى فلسطين للقصة العربية إلكترونياً

الحزب الحاكم بجنوب أفريقيا: قلقون على حياة الأسير الأخرس ونطالب بإطلاق سراحه

الحزب الحاكم بجنوب أفريقيا: قلقون على حياة الأسير الأخرس ونطالب بإطلاق سراحه

محكمة إسرائيلية تحكم بالسجن أربعة أعوام على فلسطيني بزعم تنفيذه عملية دهس

محكمة إسرائيلية تحكم بالسجن أربعة أعوام على فلسطيني بزعم تنفيذه عملية دهس

نقابة عمال النقل تطالب بمنع دخول الشاحنات الإسرائيلية للمناطق الفلسطينية

نقابة عمال النقل تطالب بمنع دخول الشاحنات الإسرائيلية للمناطق الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

وزارة الثقافة تطلق فعاليات ملتقى فلسطين للقصة العربية إلكترونياً

وزارة الثقافة تطلق فعاليات ملتقى فلسطين للقصة العربية إلكترونياً

وزير الحكم المحلي: طرح عطاء دولي للإستثمار في مكب زهرة الفنجان

وزير الحكم المحلي: طرح عطاء دولي للإستثمار في مكب زهرة الفنجان

قوات الاحتلال تعتقل شاباً من طولكرم

قوات الاحتلال تعتقل شاباً من طولكرم

هيئة الأسرى: مخابرات وإدارة سجون الاحتلال تحاول إنهاء إضراب الأسير الأخرس بأي وسيلة

هيئة الأسرى: مخابرات وإدارة سجون الاحتلال تحاول إنهاء إضراب الأسير الأخرس بأي وسيلة

&#34;الزراعة&#34; بغزة تغلق معصرة زيت زيتون لعدم الالتزام بالشروط الصحية

"الزراعة" بغزة تغلق معصرة زيت زيتون لعدم الالتزام بالشروط الصحية

غزة: ديوان الموظفين يستأنف مقابلات التوظيف غدًا الأربعاء

غزة: ديوان الموظفين يستأنف مقابلات التوظيف غدًا الأربعاء

الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات لمدان بتهمة الإيذاء

الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات لمدان بتهمة الإيذاء

مباحث (كورونا) تُغلق 17 محلًا ومنشأة مخالفة في القطاع

مباحث (كورونا) تُغلق 17 محلًا ومنشأة مخالفة في القطاع

منوعات

جنح الجيزة: براءة ريهام سعيد من &#34;سب وقذف&#34; شقيق ياسمين عبد العزيز

جنح الجيزة: براءة ريهام سعيد من "سب وقذف" شقيق ياسمين عبد العزيز

نوال الزغبي تواجه موقفاً محرجاً بسبب هذه الصورة... الجمهور ينشرها قبل التعديل

نوال الزغبي تواجه موقفاً محرجاً بسبب هذه الصورة... الجمهور ينشرها قبل التعديل

فيديو قديم.. شاهد: فريد الأطرش يتحدث عن خلافه مع (أم كلثوم) حول فلسطين

فيديو قديم.. شاهد: فريد الأطرش يتحدث عن خلافه مع (أم كلثوم) حول فلسطين

شاهد: روان بن حسين تستعرض أنوثتها بدلع وفستان جريء

شاهد: روان بن حسين تستعرض أنوثتها بدلع وفستان جريء

صور: سمية الخشاب بفستان شفاف في أحدث ظهور لها.. ومتابعون: &#34;أناقة وجمال&#34;

صور: سمية الخشاب بفستان شفاف في أحدث ظهور لها.. ومتابعون: "أناقة وجمال"

شاهد كيف دافعت سيرين عبدالنور عن المرأة بطريقتها الخاصة

شاهد كيف دافعت سيرين عبدالنور عن المرأة بطريقتها الخاصة

شاهد: محيي إسماعيل يفاجئ &#34;أروى&#34; بمواصفات العروسة التي سيتزوجها

شاهد: محيي إسماعيل يفاجئ "أروى" بمواصفات العروسة التي سيتزوجها

شاهد: منة عرفة ترد على إجرائها عملية تجميل: &#34;دي فلاتر&#34;

شاهد: منة عرفة ترد على إجرائها عملية تجميل: "دي فلاتر"

شاهد: منى زكي في بدايتها الفنية منذ 30 عام.. هل تغيرت كثيراً؟

شاهد: منى زكي في بدايتها الفنية منذ 30 عام.. هل تغيرت كثيراً؟

شاهد: أحدث ظهور لأمير شاهين برفقة زوجته

شاهد: أحدث ظهور لأمير شاهين برفقة زوجته

عربي

السلطات الاردنية تسمح لوالد &#34;فتى الزرقاء&#34; بزيارته في المستشفى

السلطات الاردنية تسمح لوالد "فتى الزرقاء" بزيارته في المستشفى

مصر ترحب ببدء إجراءات رفع اسم السودان من قائمة &#34;رعاة الإرهاب&#34; الأمريكية

مصر ترحب ببدء إجراءات رفع اسم السودان من قائمة "رعاة الإرهاب" الأمريكية

الصحة العراقية: إصابات (كورونا) ترتفع من جديد بتسجيل 3920 إصابة

الصحة العراقية: إصابات (كورونا) ترتفع من جديد بتسجيل 3920 إصابة

السيسي: لا يمكن لأي عدو خارجي أن يعتدي على مصر

السيسي: لا يمكن لأي عدو خارجي أن يعتدي على مصر