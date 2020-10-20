وزارة الثقافة تطلق فعاليات ملتقى فلسطين للقصة العربية إلكترونياً

وزارة الثقافة تطلق فعاليات ملتقى فلسطين للقصة العربية إلكترونياً
رام الله - دنيا الوطن
أطلق وزير الثقافة الدكتور عاطف أبو سيف، اليوم الثلاثاء، فعاليات ملتقى فلسطين الأول للقصة العربية "دورة الشهيد الأديب ماجد أبو شرار"، بمشاركة 25 كاتباً، وأديباً، وناقداً من ست دول عربية وهي: الأردن، السعودية، البحرين، تونس، مصر، المغرب، بالإضافة لمشاركة كتاب ونقاد من فلسطين والشتات، حيث تبث كافة اللقاءات عبر منصة "زووم".
أطلق وزير الثقافة الدكتور عاطف أبو سيف، اليوم الثلاثاء، فعاليات ملتقى فلسطين الأول للقصة العربية "دورة الشهيد الأديب ماجد أبو شرار"، بمشاركة 25 كاتباً، وأديباً، وناقداً من ست دول عربية وهي: الأردن، السعودية، البحرين، تونس، مصر، المغرب، بالإضافة لمشاركة كتاب ونقاد من فلسطين والشتات، حيث تبث كافة اللقاءات عبر منصة "زووم".
وقال الوزير أبو سيف في كلمة الافتتاح إن ملتقى فلسطين للقصة العربية يأتي تزامنًا مع الذكرى التاسعة والثلاثين لاستشهاد القائد الأديب ماجد أبو شرار، شهيد الوعي والفكر النضالي والثوري الذي كان يخشاه الاحتلال كغيره من الكتّاب القادة الذين أسسوا وعي الكفاح والنضال في إبداعاتهم النضالية الأدبية والفنية.
وأضاف: "حين نحيي ذكرى الشهيد القائد الأديب ماجد أبو شرار، فإننا نحيي معه وعيًّا ثقافيا خلّده من خلال كتاباته التي لا تزال بخبزها المرّ شهدًا يفتح شهية الاستزادة من فكر الكفاح الوطني الإبداعي الخلاّق، مؤتمنين على أن يظلّ الوعي حرّا يسعى من أجل الحرية والكفاح والخلاص، وأن تظل الثقافة التي أسسها الأولون حامية لثقافة أجيالنا ورافعة لوعيهم ومنهجًا سليمًا لفكرهم".
وتابع الوزير أبو سيف أن وزارة الثقافة تطلق فعاليات ملتقى فلسطين للقصة العربية الذي تستضيف من خلاله أدباءَ وكتّاب وأكاديميين كجهات اختصاص في القصة العربية؛ انطلاقاً من أهميتها ودورها في رفد الثقافة العربية وفي تأطير الوعي السليم والنقي الذي يساهم في توطين فكرة الثقافة الوطنية الرافضة للقبح والتدجين والتطبيع، وتؤكد على أن الثقافة العربية الخالدة هي بوصلة للثقافات، ومنهج وعي وفكر أسسته ثقافة الحق والعدل لتقاوم ثقافة السطو والظلم والظلام.
من جهته ألقى الأديب محمود شقير كلمة الأدباء المشاركين في الملتقى قائلاً إن هذا الملتقى يعزز مكانة القصة العربية، ولفتِ الانتباه إلى حضورها المهمش نوعًا ما، و ضرورة العودة للاهتمام بها، مؤكداً أن حيوية القصة القصيرة مرتبط بالتطوّر المتلاحق في مسيرتها؛ سواء على الصعيد العربي أم العالمي، مضيفاً أن القصة القصيرة انتقلت من الشكل الكلاسيكي المعروف إلى أشكال متنوّعة، كما تحوّلت اللغة فيها من لغة خبريّة إلى لغة إيحائية، غير أن المعضلة التي تواجهها تتمثّل في تجاهل عدد غير قليل من النقّاد لها وانصرافهم عنها إلى الرواية، و تفضيل دور النشر للرواية على المجموعة القصصية.
وأوصى شقير بضرورة أن يخرج الملتقى بعدة توصيات أهمها: نشر مجموعات قصصية للكتّاب والكاتبات؛ وللشابات والشباب خاصة، وتخصيص جائزة للقصة القصيرة على غرار جائزة ملتقى القصة في الكويت، والاستمرار في منح جائزة نجاتي صدقي التي أنشأتها وزارة الثقافة للكتاب الشباب، بالإضافة إلى تعزيز نشاط بعض المؤسسات الثقافية الأهلية التي تمنح جوائز للقصة في بعض دورات الجوائز مثل مؤسسة القطان في رام الله، وملتقى المثقفين المقدسي في القدس.
وأدار الافتتاح الشاعر عبد السلام عطاري الذي أكد أن وزارة الثقافة تؤثث هذه الملتقيات من خلال شبكات التواصل الاجتماعي منطلقة من أهمية إثراء المشهد الثقافي عبر الفضاء الإلكتروني لتظل رسالة الثقافة الوطنية الفلسطينية حاضرة على الرغم من كل العوائق التي فرضها كوفيد 19 (كورونا) والعراقيل التي يفرضها كوفيد الاحتلال، وأضاف أن وزارة الثقافة أطلقت هذا العام العديد من البرامج الثقافية الافتراضية مثل طلات ثقافية وملتقى فلسطين الثالث للرواية العربية، وتحدث عن أهمية القصة القصيرة ودورها في أدب الأرض المحتلة كمحطة من محطات الوعي الكفاحي الفلسطيني.
وتحمل أولى جلسات الملتقى عنوان (شهادات حول القصة القصيرة: بدايات ووقائع الحاضر)، يشارك فيها: بسمة النّسور/ الأردن، وعبد الله الناصر/ السعودية، ومحمود شقير/ فلسطين، ويديرها: يسري الغول.
فيما تعقد ندوتان أدبيتان يوم الأربعاء، الأولى تحت عنوان (القصة القصيرة في الأرض المحتلة: التحدي والأثر) يشارك فيها عادل الأسطة، وعبد الله تايه، ونبيه القاسم، وتديرها نهى عفونة العايدي، وذلك في الساعة الخامسة مساءً، والثانية في تمام الساعة السابعة، تحت عنوان (أسئلة الكتابة لدى القاص الفلسطيني في الوطن والشتات) يشارك فيها جمعة شنب، و شيخة حليوي، ومحمد نصار، وميس داغر، إدارة: إياد البرغوثي. الساعة: 7:00 مساء بتوقيت القدس.
أما يوم الخميس وهو اليوم الأخير للملتقى، سيتم عقد ندوة (كتابة القصة القصيرة: رؤية جديدة) التي يشارك فيها: جميلة عمايرة/ الأردن، وجميلة الوطني/ البحرين، ونيروز قرموط/ فلسطين، وهشام أصلان/ مصر، ويديرها عبد الغني سلامة، الساعة 5:00 بتوقيت القدس .
وتختتم الفعاليات بندوة (القصة القصيرة في الوطن العربي الواقع والمأمول) بمشاركة أنيس الرافعي/ المغرب، وحسين المناصرة/ فلسطين، ومحمد القاضي/ تونس، وهيفاء الفريح/ السعودية، وإدارة: د. آمنة حجاج.
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