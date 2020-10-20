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شؤون فلسطينية

محكمة إسرائيلية تحكم بالسجن أربعة أعوام على فلسطيني بزعم تنفيذه عملية دهس

محكمة إسرائيلية تحكم بالسجن أربعة أعوام على فلسطيني بزعم تنفيذه عملية دهس
من مكان عملية الدهس برام الله
رام الله - دنيا الوطن
أفادت القناة السابعة، أن المحكمة العسكرية الاسرائيلية، حكمت اليوم الثلاثاء، بالسجن لمدة اربع سنوات، على أسير فلسطيني، بزعم تنفيذه عملية دهس وإلقاء زجاجات حارقة، أصيب خلالها جندي وضابط، قرب حاجز عسكري على طريق 433 القريب من قريبة كفر نعمة غربي مدينة رام الله، يوم 4 آذار/ مارس 2019.

وزعمت المحكمة العسكرية الاسرائيلية، أن الأسير الفلسطيني، ومعه اثنين آخرين، القوا زجاجات حارقة على الحاجز، وأثناء انسحابهم بسيارتهم تفاجأوا بتواجد لقوات من الجيش، فدخلوا عليهم بسيارتهم، مما أصيب جندي وضابط، فيما استشهد اثنين من المنفذين، وأصيب الثالث والذي تم الحكم عليه.

وأشارت إلى أن الضابط المصاب، حضر جلسة المحاكمة وهو معاق حيث خضع لعمليات إعادة تأهيل طويلة وكان يتكئ على عكازين واعترض على الحكم المخفف.

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