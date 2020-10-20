مصر ترحب ببدء إجراءات رفع اسم السودان من قائمة "رعاة الإرهاب" الأمريكية

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رام الله - دنيا الوطن

رحبت مصر بالتوافق الذي تحقق بين الولايات المتحدة الأمريكية والسودان بشأن حذف هذه الأخيرة من القائمة الأمريكية للدول التي تصنفها واشنطن "راعية للإرهاب".



جاء الموقف المصري هذا في بيان أصدرته وزارة الخارجية المصرية قالت فيه: "ترحب جمهورية مصر العربية بالتفاهمات التي تم التوصل إليها بين جمهورية السودان الشقيق والولايات المتحدة الأمريكية بشأن بدء إجراءات رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وعبرت القاهرة في البيان عن "خالص تهنئتها للشعب السوداني الشقيق والسلطات السودانية بمناسبة تلك الخطوة"، متمنية لهذه الخطوة "أن تطوي سنوات طويلة من العزلة والمعاناة السياسية والاقتصادية التي تعرض لها السودان الشقيق"، وأن تكون بداية لأفق جديد عربيا وإفريقيا.