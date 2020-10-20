دولي

روسيا تسجل أعلى حصيلة يومية في عدد إصابات (كورونا) منذ بدء الجائحة

روسيا تسجل أعلى حصيلة يومية في عدد إصابات (كورونا) منذ بدء الجائحة
رام الله - دنيا الوطن
سجلت السلطات الصحية في روسيا، ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا) بواقع 16319 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع الحصيلة إلى مليون و431635 إصابة.

وأعلن المركز الروسي لمكافحة تفشي الوباء، عن وفاة 269 شخصا خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 24635 منذ بدء تفشي الوباء، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وبحسب آخر الأرقام والإحصاءات الرسمية تماثل للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية 9704 أشخاص، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى مليون و85608.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي الوباء في روسيا، حيث بلغ عدد الإصابات الجديدة فيها خلال الساعات الـ24 الماضية، 4999 إصابة.

هذا وحث وزير الصحة، ميخائيل موراشكو، اليوم الثلاثاء، الروس على الحد من التنقل والاختلاط، والامتثال لتدابير الوقاية، قبل بدء التطعيم الشامل، المقرر نهاية الشهر المقبل.

وشدد موراشكو على أن التطعيم الشامل سيكون أهم عامل للانتصار على فيروس (كورونا).

وسجلت روسيا معدل وفيات ضعيفا مقارنة بالبلدان الأخرى، ورغم أنها تحتل المرتبة الرابعة من حيث عدد الإصابات بفيروس (كورونا)، بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل، إلا أنها تحتل المرتبة الـ13 من حيث عدد الوفيات.

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