عربي

الكويت: سنواصل المساعي لإنهاء الخلاف الخليجي

الكويت: سنواصل المساعي لإنهاء الخلاف الخليجي
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح الخالد الصباح، اليوم الثلاثاء: "إن الكويت ستواصل المساعي لإنهاء الخلاف الذي نشب بين قطر ودول عربية في عام 2017".

وقال في كلمة أمام مجلس الأمة: "سنواصل المساعي لإنهاء الخلاف بين الأشقاء ودعم مجلس التعاون الخليجي"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ومنذ اندلاع الأزمة الخليجية، إثر مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر، لقطر في منتصف 2017 ، لعبت الكويت دور الوسيط لحل الخلافات وإنهاء الأزمة.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت العلاقات السياسية والتجارية وروابط النقل مع قطر، متهمة إياها بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة، التي اعتبرت أن الحظر المفروض عليها يهدف إلى النيل من سيادتها.

أخبار ذات صلة

السلطات الاردنية تسمح لوالد &#34;فتى الزرقاء&#34; بزيارته في المستشفى

السلطات الاردنية تسمح لوالد "فتى الزرقاء" بزيارته في المستشفى

مصر ترحب ببدء إجراءات رفع اسم السودان من قائمة &#34;رعاة الإرهاب&#34; الأمريكية

مصر ترحب ببدء إجراءات رفع اسم السودان من قائمة "رعاة الإرهاب" الأمريكية

الصحة العراقية: إصابات (كورونا) ترتفع من جديد بتسجيل 3920 إصابة

الصحة العراقية: إصابات (كورونا) ترتفع من جديد بتسجيل 3920 إصابة

السيسي: لا يمكن لأي عدو خارجي أن يعتدي على مصر

السيسي: لا يمكن لأي عدو خارجي أن يعتدي على مصر

السودان: لاعلاقة لمسألة حذفنا من قائمة &#34;الإرهاب&#34; الأمريكية بملف التطبيع مع إسرائيل

السودان: لاعلاقة لمسألة حذفنا من قائمة "الإرهاب" الأمريكية بملف التطبيع مع إسرائيل

الإمارات تسلم طلباً للخارجية الإسرائيلية لفتح سفارة لها في تل أبيب

الإمارات تسلم طلباً للخارجية الإسرائيلية لفتح سفارة لها في تل أبيب

وزير إماراتي: الاتفاقيات مع إسرائيل تحمل العديد من الفوائد..ونتنياهو: سنرتبط مع أبوظبي بطرق مختلفة

وزير إماراتي: الاتفاقيات مع إسرائيل تحمل العديد من الفوائد..ونتنياهو: سنرتبط مع أبوظبي بطرق مختلفة

رئيس الوزراء الكويتي: القضية الفلسطينية هي قضيتنا المركزية ونؤكد وقوفنا بجانب الشعب الفلسطيني

رئيس الوزراء الكويتي: القضية الفلسطينية هي قضيتنا المركزية ونؤكد وقوفنا بجانب الشعب الفلسطيني

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

وزير الحكم المحلي: طرح عطاء دولي للإستثمار في مكب زهرة الفنجان

وزير الحكم المحلي: طرح عطاء دولي للإستثمار في مكب زهرة الفنجان

قوات الاحتلال تعتقل شاباً من طولكرم

قوات الاحتلال تعتقل شاباً من طولكرم

&#34;الزراعة&#34; بغزة تغلق معصرة زيت زيتون لعدم الالتزام بالشروط الصحية

"الزراعة" بغزة تغلق معصرة زيت زيتون لعدم الالتزام بالشروط الصحية

غزة: ديوان الموظفين يستأنف مقابلات التوظيف غدًا الأربعاء

غزة: ديوان الموظفين يستأنف مقابلات التوظيف غدًا الأربعاء

الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات لمدان بتهمة الإيذاء

الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات لمدان بتهمة الإيذاء

مباحث (كورونا) تُغلق 17 محلًا ومنشأة مخالفة في القطاع

مباحث (كورونا) تُغلق 17 محلًا ومنشأة مخالفة في القطاع

اشتية: يجب وجود ضغط دولي جاد لوقف إسرائيل عن استمرارها في خططها التوسعية الاستيطانية

اشتية: يجب وجود ضغط دولي جاد لوقف إسرائيل عن استمرارها في خططها التوسعية الاستيطانية

اليابان توقع اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمية لصالح فقراء فلسطين

اليابان توقع اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمية لصالح فقراء فلسطين

منوعات

جنح الجيزة: براءة ريهام سعيد من &#34;سب وقذف&#34; شقيق ياسمين عبد العزيز

جنح الجيزة: براءة ريهام سعيد من "سب وقذف" شقيق ياسمين عبد العزيز

نوال الزغبي تواجه موقفاً محرجاً بسبب هذه الصورة... الجمهور ينشرها قبل التعديل

نوال الزغبي تواجه موقفاً محرجاً بسبب هذه الصورة... الجمهور ينشرها قبل التعديل

فيديو قديم.. شاهد: فريد الأطرش يتحدث عن خلافه مع (أم كلثوم) حول فلسطين

فيديو قديم.. شاهد: فريد الأطرش يتحدث عن خلافه مع (أم كلثوم) حول فلسطين

شاهد: روان بن حسين تستعرض أنوثتها بدلع وفستان جريء

شاهد: روان بن حسين تستعرض أنوثتها بدلع وفستان جريء

صور: سمية الخشاب بفستان شفاف في أحدث ظهور لها.. ومتابعون: &#34;أناقة وجمال&#34;

صور: سمية الخشاب بفستان شفاف في أحدث ظهور لها.. ومتابعون: "أناقة وجمال"

شاهد كيف دافعت سيرين عبدالنور عن المرأة بطريقتها الخاصة

شاهد كيف دافعت سيرين عبدالنور عن المرأة بطريقتها الخاصة

شاهد: محيي إسماعيل يفاجئ &#34;أروى&#34; بمواصفات العروسة التي سيتزوجها

شاهد: محيي إسماعيل يفاجئ "أروى" بمواصفات العروسة التي سيتزوجها

شاهد: منة عرفة ترد على إجرائها عملية تجميل: &#34;دي فلاتر&#34;

شاهد: منة عرفة ترد على إجرائها عملية تجميل: "دي فلاتر"

شاهد: منى زكي في بدايتها الفنية منذ 30 عام.. هل تغيرت كثيراً؟

شاهد: منى زكي في بدايتها الفنية منذ 30 عام.. هل تغيرت كثيراً؟

شاهد: أحدث ظهور لأمير شاهين برفقة زوجته

شاهد: أحدث ظهور لأمير شاهين برفقة زوجته

عربي

السلطات الاردنية تسمح لوالد &#34;فتى الزرقاء&#34; بزيارته في المستشفى

السلطات الاردنية تسمح لوالد "فتى الزرقاء" بزيارته في المستشفى

مصر ترحب ببدء إجراءات رفع اسم السودان من قائمة &#34;رعاة الإرهاب&#34; الأمريكية

مصر ترحب ببدء إجراءات رفع اسم السودان من قائمة "رعاة الإرهاب" الأمريكية

الصحة العراقية: إصابات (كورونا) ترتفع من جديد بتسجيل 3920 إصابة

الصحة العراقية: إصابات (كورونا) ترتفع من جديد بتسجيل 3920 إصابة

السيسي: لا يمكن لأي عدو خارجي أن يعتدي على مصر

السيسي: لا يمكن لأي عدو خارجي أن يعتدي على مصر