شؤون فلسطينية

محافظة قلقيلية: تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

محافظة قلقيلية: تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أفادت محافظة قلقيلية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، وجميعها من المخالطين، لافتة إلى أن من بينها، سبع حالات بمدينة قلقيلية، وحالتان في كل من بلدتي عزون وجيوس، وست حالات في إماتين، وحالة في كل من جنصافوط وعزون عتمة.

وأشارت المحافظة في تصريح لها، نشر على صفحتها الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إلى أن عدد حالات التعافي من الفيروس، وصل الى (17) حالة.

وأوضحت أن مجموع الاصابات النشطة حتى اليوم، وصل الى 193 إصابة نشطة، لافتة إلى أن اجمالي الاصابات في المحافظة منذ بداية الجائحة 1883 حالة، وعدد الوفيات 19 حالة، و1671 حالة تعافٍ. 

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