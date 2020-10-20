دغلس: الاحتلال يواصل اقتلاع اشجار الزيتون لشق طريق استيطاني جنوب نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

قال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس إن سلطات الاحتلال تواصل اقتلاع عشرات اشجار الزيتون وعمليات تجريف الاراضي بصورة متقطعة من مفرق حاجز زعترة حتى مفرق حوارة جنوب نابلس تمهيدا لشق طريق استيطاني، على حساب الالاف من الدونمات من اراضي المواطنين.



وحذر دغلس في حديث لاذاعة (صوت فلسطين)، من مخطط الاحتلال بشق هذا الطريق بطول سبعة كيلو متر في اطار ربط المستوطنات وتثبيت مدن استيطانية جديدة داخل الجغرافيا الفلسطينية.



وبين دغلس ان المخطط الاستيطاني سيخترق اراضي بلدات وقرى بيتا وحوارة وعورتا واودلا وبورين، مؤكدا ان الهدف منه هو تخصيص شوارع خاصة بالمستوطنين تطبيقا لسياسة الفصل العنصري وربط اربع مستوطنات كانت تسميها دولة الاحتلال مستوطنات معزولة.