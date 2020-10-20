وزير الحكم المحلي: طرح عطاء دولي للإستثمار في مكب زهرة الفنجان

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رام الله - دنيا الوطن

اعلن وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، عن طرح العطاء الدولي للاستمثار في مكب زهرة الفنجان ، حيث سيتواصل استلام العطاءات من المستثمرين حتى الـ20 من كانون اول القادم لتقييمها واختيار المناسب منها لتوقيع اتفاقية البدء بالمشروع بداية العام القادم.



وقال الصالح في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، ان حجم الاستثمار المتوقع في المشروع سيترواح ما بين 120 الى 160 مليون دولار، وسيولد طاقة كهربائية بما لا يقل عن 20 ميجا واط، مما سيؤدي الى تعزيز القدرة الكهربائية في محافظتي جنين وطوباس اضافة الى حل المشكلة البيئية في منطقة المكب ومحيطها.



واضاف وزير الحكم المحلي، ان تنفيذ المشروع بعد توقيع الاتفاقية سيحتاج الى مدة زمنية تتراوح من 17 الى 36 شهرا كحد أقصى، مشيرا انه في حال نجح المشروع سيكون هناك عطاء لمكب آخر في محيط محافظتي الخليل وبيت لحم.