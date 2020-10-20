طبيب باطني: الأسير الأخرس قد يتعرض لفشل كلوي حاد أو لنوبة قلبية



وأكد بواطنة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، أن وظائف الجسم لدى الأسير الأخرس لن تعود كما السابق كالكلى مما قد يضطر الى البدء بغسيل كلى ومن المرجح أن يعاني من ضمور في عضلات القلب مدى الحياة.



وأوضح الطبيب الباطني باسم بواطنة بأن معركة الأمعاء الخاوية هي عملية معقدة جدا من الناحية الطبية لأن المضرب عن الطعام بعد قرابة 36 ساعة من تناوله آخر وجبة طعام يفقد كافة السعرات الحرارية لديه ويبدأ باستهلاك السعرات المخزنة في الكبد ويستمر ذلك لـ 72 ساعة فقط وثم يتعرض جسمه لعدم توازن بالاملاح إلى جانب المضاعفات الأخرى الناجمة عن ذلك.



رام الله - دنيا الوطنقال الدكتور باسم بواطنة، الطبيب الباطني في مجمع فلسطين الطبي: "إن الأسير ماهر الأخرس دخل فسيولوجياً إلى مرحلة الخطر الشديد"، محذّراً من مخاوف تعرضه للفشل الكلوي الحاد أو إصابته بنوبة قلبية لضيق الشرايين نتيجة الجفاف الحاد الذي يقلل من عملية تدفق الدم إلى القلب.