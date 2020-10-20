شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل شاباً من طولكرم

قوات الاحتلال تعتقل شاباً من طولكرم
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، شاباً من طولكرم، أثناء تواجده في أحد المطاعم جنوب المدينة.

ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن أربعة جيبات عسكرية اقتحمت المدينة من جهتها الجنوبية، وقام جنود الاحتلال بمداهمة أحد مطاعم واعتقال الشاب أمجد أبو شنب (45 عاما)، واقتادوه الى جهة مجهولة.

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