هيئة الأسرى: مخابرات وإدارة سجون الاحتلال تحاول إنهاء إضراب الأسير الأخرس بأي وسيلة

حذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري

أبو بكر، من خطورة الوضع الصحي للاسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام لليوم السادس والثمانين على التوالي، مبينا أنه يعاني من ضعف شديد في حاستي السمع والبصر واعتلال في الشبكية في ظل حالة الاعياء الشديد وعدم قدرته على الحركة.



وأشار في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إلى أن مخابرات وإدارات سجون الاحتلال تحاول إنهاء إضراب الأسير ماهر الأخرس بأي طريقة عبر ممارسة الضغوط عليه لفك إضرابه إلا أن معنوياته مرتفعة ويتمسك بحقوقه حتى تحقيق

مطلبه بالإفراج الفوري عنه.



وأكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مواصلة الجهود والاتصالات من قبل الرئاسة ومجلس الوزراء والخارجية مع مختلف المؤسسات الحقوقية والدولية لممارسة الضغوط على دولة الاحتلال للإفراج عن الأسير الاخرس وانقاذ حياته، لافتاً إلى أنه تم توجيهة رسالة من منظمات اممية للاحتلال الإسرائيلي تتعلق

بمعاملة الأسرى حسب اتفاقات جنيف والقوانين الدولية.

رام الله - دنيا الوطن