الإمارات تسلم طلباً للخارجية الإسرائيلية لفتح سفارة لها في تل أبيب





وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية، تقدمت بطلب للإمارات لفتح سفارة لتل أبيب في أبو ظبي.





يأتي ذلك بعد وقت قليل من زيارة قام بها وفد إماراتي حكومي إلى تل أبيب، اليوم، حيث وقع أربع اتفاقيات مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

رام الله - دنيا الوطنسلم مندوب لوزارة الخارجية الإماراتية اليوم الثلاثاء، طلباً رسمياً لوزير الخارجية الإسرائيلي، غابي اشكنازي، لفتح سفارة لأبو ظبي في تل أبيب، وفق ما نقلت قناة (العربية).