جنين: وفاة مواطن من بلدة كفرذان بفيروس (كورونا)



وبذلك يرتفع عدد حالات الوفاة بفيروس (كورونا) في المحافظة إلى 15 منذ بدء الجائحة.



في السياق، سجلت المحافظة، 26 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، من بينها ثماني إصابات في مدينة جنين وست في الزبابدة.





كما سجلت 41 حالة شفاء جديدة، ليصبح عدد الحالات النشطة في المحافظة 344 حالة جميعها في الحجر المنزلي باستثناء تسع حالات تخضع للعلاج والمراقبة في قسم العزل، في مستشفى الشهيد خليل سليمان.

رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب وفاة مواطن من بلدة كفرذان ( 74 عاماً) متأثرا بإصابته بفيروس (كورونا)، حيث كان المتوفى يخضع للعلاج ويعاني من أمراض السكري والضغط (قلب مفتوح) يرحمه الله.