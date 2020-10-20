"الزراعة" بغزة تغلق معصرة زيت زيتون لعدم الالتزام بالشروط الصحية



وبررت الوزارة هذا الإغلاق، لعدم التزام وتطبيق أصحاب المعصرة للمعايير الفنية والشروط الصحية الخاصه بعصر الزيتون، علما أنه تم إنذارهم واخطارهم بهذه المخالفات عدة مرات متتالية.



ويأتي هذا القرار باغلاق المعصرة المذكورة، في اطار متابعة تطبيق المعايير والشروط التي حددتها وزارة الزراعة لمعاصر الزيتون، و الخاصة بإجراءات السلامة والصحة والجودة أثناء عصر زيت الزيتون داخل المعاصر المنتشرة في قطاع غزة، مشددة على أنها لن تتهاون مع المخالفين بالمطلق.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الزراعة الفلسطينية، عن إغلاق أحد معاصر زيت الزيتون داخل مدينة غزة، وذلك بعد يوم واحد فقط من إغلاق معصرة جنوب القطاع