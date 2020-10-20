وزير إماراتي: الاتفاقيات مع إسرائيل تحمل العديد من الفوائد..ونتنياهو: سنرتبط مع أبوظبي بطرق مختلفة





وأضاف في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو عقب وصول وفد إماراتي إلى تل أبيب، للتوقيع على عدة اتفاقيات ثنائية، أنه سيتم التعاون مع إسرائيل في وضع الاستراتيجيات المبتكرة".



وأضاف الطاير" سنوقع اتفاقا حول الازدواج الضريبي مع إسرائيل، وهذه الاتفاقيات ستعزز العلاقات الثنائية، وأن التعاون الاقتصادي مع إسرائيل سيتحقق بشكل ملموس".



وتابع" من دواعي سروري أن أكون على رأس أول وفد لإسرائيل، وأن هذه الزيارة ستعمق الفرص وتبادل الخبرات بين البلدين".



من جهته، أكد نتنياهو على أنه سيتم فتح الأجواء بين إسرائيل والإمارات وإلغاء التأشيرات بين الجانبين، داعياً الوفد الإماراتي لزيارة أخرى بعد انتهاء (كورونا).



ونوه نتنياهو على أن دول الشرق الأوسط، يجب عليها أن تعي بأن ما نقوم به هو لصالح شعوب المنطقة، وأن اتفاقية الطيران ستفتح الأجواء بين الإمارات وإسرائيل وآسيا.





وأضاف: سنربط إسرائيل والإمارات بطرق مختلفة وصولا إلى شرق آسيا ونستثني مواطنينا من التأشيرات.



وقال: "سنتفق مع الإمارات على الإعفاء من التأشيرات، وسيكون لدينا تعاون مع الإمارات في مجالات عدة، بما فيها سنوقع 4 اتفاقيات ستغير مسار شعبي الإمارات وإسرائيل، وتصنع الأفضل للشعوب".







في السياق، أعلن رئيس مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية آدم بوهلر، أن الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات ستؤسس صندوقا مشتركا "للتنمية".

وأشار المسؤول إلى أن الصندوق يهدف لتشجيع استثمارات القطاع الخاص والتعاون الإقليمي.

وقال إن صندوق التنمية هذا يهدف لخلق استثمارات بقيمة ثلاثة مليارات دولار في الشرق الأوسط وأماكن أخرى.

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير: "إننا ملتزمون بحرية تنقل الأفراد ورؤوس الأموال، والاتفاقيات مع إسرائيل تحمل العديد من الفوائد للجانبين.