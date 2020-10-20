عبيد الطاير: الاتفاقيات مع إسرائيل تحمل العديد من الفوائد للجانبين

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير: "إننا ملتزمون بحرية تنقل الأفراد ورؤوس الأموال، والاتفاقيات مع إسرائيل تحمل العديد من الفوائد للجانبين، مضيفاً أنه سيتم التعاون مع إسرائيل في وضع الاستراتيجيات المبتكرة".



وأضاف الطاير" سنوقع اتفاقا حول الازدواج الضريبي مع إسرائيل، وهذه الاتفاقيات ستعزز العلاقات الثنائية، وأن التعاون الاقتصادي مع إسرائيل سيتحقق بشكل ملموس".



وتابع" من دواعي سروري أن أكون على رأس أول وفد لإسرائيل، وأن هذه الزيارة ستعمق الفرص وتبادل الخبرات بين البلدين".



وأكد رئيس وزراء إسرئيل، بنيامين نتنياهو على أنه سيتم فتح الأجواء بين إسرائيل والإمارات وإلغاء التأشيرات بين الجانبين، داعياً الوفد الإماراتي لزيارة أخرى بعد انتهاء (كورونا).



ونوه نتنياهو على أن دول الشرق الأوسط، يجب عليها أن تعي بأن ما نقوم به هو لصالح شعوب المنطقة، وأن اتفاقية الطيران ستفتح الأجواء بين الإمارات وإسرائيل وآسيا، وسنربط إسرائيل والإمارات بطرق مختلفة وصولا إلى شرق آسيا ونستثني مواطنينا من التأشيرات.



وقال: "سنتفق مع الإمارات على الإعفاء من التأشيرات، وسيكون لدينا تعاون مع الإمارات في مجالات عدة، بما فيها سنوقع 4 اتفاقيات ستغير مسار شعبي الإمارات وإسرائيل، وتصنع الأفضل للشعوب".