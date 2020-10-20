غزة: ديوان الموظفين يستأنف مقابلات التوظيف غدًا الأربعاء

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن ديوان الموظفين بغزة، عن استنئاف مقابلات التوظيف لعدد من الوظائف بدءًا من غدٍ الأربعاء.



وقالت مدير عام التعيينات بالديوان، فدوان أبو شريعة في تصريحات لوكالة (الرأي) المحلية، إنه سيتم غدًا استئناف مقابلات التوظيف لوظيفة فني مونتاج، فيما سيتم إجراء مقابلات فنى جرافيك الأسبوع المقبل.



وأفادت أبو شريعة، باستنئاف المقابلات لـ 10 وظائف بوزارة الصحة ابتداءً من الأحد المقبل، مشيرة إلى تخصيص مدرسة بالتعاون مع وزارة التعليم لمقابلات وزارة الصحة التي ستستمر ثلاثة أسابيع وفق بروتوكولات وزارة الصحة الخاصة بجائحة (كورونا).



ودعت أبو شريعة، المتقدمين للوظائف إلى ضرورة الالتزام بالوقت المحدد لإجراء المقابلة.