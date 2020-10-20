مباحث (كورونا) تُغلق 17 محلًا ومنشأة مخالفة في القطاع





يأتي ذلك في استمرار للجهود اليومية لدائرة مباحث (كورونا) بالمباحث العامة في الشرطة، في متابعة التزام المواطنين وأصحاب المنشآت والمحال والقطاعات المختلفة، بإجراءات السلامة العامة المقرّة للوقاية من فيروس (كورونا).



وأوضحت في تقريرها اليومي الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنها أوقفت 17 من أصحاب المنشآت التجارية المخالفين، وحررت بحقهم تعهدات بعدم تكرار مخالفة الإجراءات.



وذكرت أنها أوقفت 24 مواطناً خالفوا قرار حظر التجوال في ساعات المساء بجميع المحافظات، فيما أنهت 16 تجمعاً مخالفاً لمواطنين.



وأشارت دائرة مباحث (كورونا) إلى أنه يتم إحالة تلك القضايا إلى الجهات المختصة بالشرطة والنيابة العامة حسب كل قضية، واتخاذ الإجراءات القانونية.



رام الله - دنيا الوطنأغلقت مباحث (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية، 17 محلًا ومنشأة تجارية غير ملتزمة بإجراءات السلامة العامة، في مناطق متفرقة من القطاع.