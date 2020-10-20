شؤون فلسطينية

اشتية: يجب وجود ضغط دولي جاد لوقف إسرائيل عن استمرارها في خططها التوسعية الاستيطانية

اشتية: يجب وجود ضغط دولي جاد لوقف إسرائيل عن استمرارها في خططها التوسعية الاستيطانية
رام الله - دنيا الوطن
التقى رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الثلاثاء في مكتبه برام الله، القنصل الإيطالي العام جوزيبي فيديل، حيث بحث معه آخر التطورات والمستجدات السياسية، بالإضافة الى الإطار العام للدعم الإيطالي لفلسطين للعام القادم.

وشدد اشتية على أهمية وجود ضغط دولي جاد لوقف إسرائيل عن استمرارها في خططها التوسعية الاستيطانية، سواء من خلال مصادرة الأراضي والإعلان عن بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وتوزيع اخطارات بالهدم للعديد من المنازل والمنشآت، خاصة لعدد من المدارس التي بُنيت بدعم دولي.

وثمن رئيس الوزراء الدعم الإيطالي المستمر لفلسطين، مشيرا إلى أهمية مواءمة هذا الدعم مع الخطط التنموية للحكومة، خاصة دعم إنشاء جامعة التدريب المهني والتقني، ودعم إنشاء مدرسة للطلبة المبدعين والموهوبين حسب المعايير الدولية.

أخبار ذات صلة

&#34;الزراعة&#34; بغزة تغلق معصرة زيت زيتون لعدم الالتزام بالشروط الصحية

"الزراعة" بغزة تغلق معصرة زيت زيتون لعدم الالتزام بالشروط الصحية

عبيد الطاير: الاتفاقيات مع إسرائيل تحمل العديد من الفوائد للجانبين

عبيد الطاير: الاتفاقيات مع إسرائيل تحمل العديد من الفوائد للجانبين

غزة: ديوان الموظفين يستأنف مقابلات التوظيف غدًا الأربعاء

غزة: ديوان الموظفين يستأنف مقابلات التوظيف غدًا الأربعاء

صور.. &#34;الزراعة&#34; بغزة تتفقد مزارع الدجاج الحديثة

صور.. "الزراعة" بغزة تتفقد مزارع الدجاج الحديثة

الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات لمدان بتهمة الإيذاء

الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات لمدان بتهمة الإيذاء

مباحث (كورونا) تُغلق 17 محلًا ومنشأة مخالفة في القطاع

مباحث (كورونا) تُغلق 17 محلًا ومنشأة مخالفة في القطاع

تصريحات الأحمد بشأن المصالحة.. هل تعني عودة الملف للوراء مرة أخرى؟

تصريحات الأحمد بشأن المصالحة.. هل تعني عودة الملف للوراء مرة أخرى؟

اليابان توقع اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمية لصالح فقراء فلسطين

اليابان توقع اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمية لصالح فقراء فلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

&#34;الزراعة&#34; بغزة تغلق معصرة زيت زيتون لعدم الالتزام بالشروط الصحية

"الزراعة" بغزة تغلق معصرة زيت زيتون لعدم الالتزام بالشروط الصحية

عبيد الطاير: الاتفاقيات مع إسرائيل تحمل العديد من الفوائد للجانبين

عبيد الطاير: الاتفاقيات مع إسرائيل تحمل العديد من الفوائد للجانبين

غزة: ديوان الموظفين يستأنف مقابلات التوظيف غدًا الأربعاء

غزة: ديوان الموظفين يستأنف مقابلات التوظيف غدًا الأربعاء

الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات لمدان بتهمة الإيذاء

الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات لمدان بتهمة الإيذاء

مباحث (كورونا) تُغلق 17 محلًا ومنشأة مخالفة في القطاع

مباحث (كورونا) تُغلق 17 محلًا ومنشأة مخالفة في القطاع

اشتية: يجب وجود ضغط دولي جاد لوقف إسرائيل عن استمرارها في خططها التوسعية الاستيطانية

اشتية: يجب وجود ضغط دولي جاد لوقف إسرائيل عن استمرارها في خططها التوسعية الاستيطانية

اليابان توقع اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمية لصالح فقراء فلسطين

اليابان توقع اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمية لصالح فقراء فلسطين

التعليم: 1695 منحة دراسية للطلبة المتفوقين في الجامعات المحلية

التعليم: 1695 منحة دراسية للطلبة المتفوقين في الجامعات المحلية

منوعات

جنح الجيزة: براءة ريهام سعيد من &#34;سب وقذف&#34; شقيق ياسمين عبد العزيز

جنح الجيزة: براءة ريهام سعيد من "سب وقذف" شقيق ياسمين عبد العزيز

نوال الزغبي تواجه موقفاً محرجاً بسبب هذه الصورة... الجمهور ينشرها قبل التعديل

نوال الزغبي تواجه موقفاً محرجاً بسبب هذه الصورة... الجمهور ينشرها قبل التعديل

فيديو قديم.. شاهد: فريد الأطرش يتحدث عن خلافه مع (أم كلثوم) حول فلسطين

فيديو قديم.. شاهد: فريد الأطرش يتحدث عن خلافه مع (أم كلثوم) حول فلسطين

شاهد: روان بن حسين تستعرض أنوثتها بدلع وفستان جريء

شاهد: روان بن حسين تستعرض أنوثتها بدلع وفستان جريء

صور: سمية الخشاب بفستان شفاف في أحدث ظهور لها.. ومتابعون: &#34;أناقة وجمال&#34;

صور: سمية الخشاب بفستان شفاف في أحدث ظهور لها.. ومتابعون: "أناقة وجمال"

شاهد كيف دافعت سيرين عبدالنور عن المرأة بطريقتها الخاصة

شاهد كيف دافعت سيرين عبدالنور عن المرأة بطريقتها الخاصة

شاهد: محيي إسماعيل يفاجئ &#34;أروى&#34; بمواصفات العروسة التي سيتزوجها

شاهد: محيي إسماعيل يفاجئ "أروى" بمواصفات العروسة التي سيتزوجها

شاهد: منة عرفة ترد على إجرائها عملية تجميل: &#34;دي فلاتر&#34;

شاهد: منة عرفة ترد على إجرائها عملية تجميل: "دي فلاتر"

شاهد: منى زكي في بدايتها الفنية منذ 30 عام.. هل تغيرت كثيراً؟

شاهد: منى زكي في بدايتها الفنية منذ 30 عام.. هل تغيرت كثيراً؟

شاهد: أحدث ظهور لأمير شاهين برفقة زوجته

شاهد: أحدث ظهور لأمير شاهين برفقة زوجته

عربي

أمير الكويت: ندعو لضرورة التمسك بثوابتنا وأهمها الوحدة الوطنية والتضافر

أمير الكويت: ندعو لضرورة التمسك بثوابتنا وأهمها الوحدة الوطنية والتضافر

(مكان): ترامب سيعلن عن اتفاق تطبيعي بين إسرائيل والسودان اليوم أو غداً

(مكان): ترامب سيعلن عن اتفاق تطبيعي بين إسرائيل والسودان اليوم أو غداً

شاهد: الإبراشي يعرض تسريبات مسجلة لوزير الإعلام المصري ورئيس حزب الوفد

شاهد: الإبراشي يعرض تسريبات مسجلة لوزير الإعلام المصري ورئيس حزب الوفد

الشرطة العراقية تعثر على جثتي الطفلين اللذين ألقتهما والدتهما من جسر في بغداد

الشرطة العراقية تعثر على جثتي الطفلين اللذين ألقتهما والدتهما من جسر في بغداد