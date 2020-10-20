اشتية: يجب وجود ضغط دولي جاد لوقف إسرائيل عن استمرارها في خططها التوسعية الاستيطانية

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رام الله - دنيا الوطن

التقى رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الثلاثاء في مكتبه برام الله، القنصل الإيطالي العام جوزيبي فيديل، حيث بحث معه آخر التطورات والمستجدات السياسية، بالإضافة الى الإطار العام للدعم الإيطالي لفلسطين للعام القادم.



وشدد اشتية على أهمية وجود ضغط دولي جاد لوقف إسرائيل عن استمرارها في خططها التوسعية الاستيطانية، سواء من خلال مصادرة الأراضي والإعلان عن بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وتوزيع اخطارات بالهدم للعديد من المنازل والمنشآت، خاصة لعدد من المدارس التي بُنيت بدعم دولي.



وثمن رئيس الوزراء الدعم الإيطالي المستمر لفلسطين، مشيرا إلى أهمية مواءمة هذا الدعم مع الخطط التنموية للحكومة، خاصة دعم إنشاء جامعة التدريب المهني والتقني، ودعم إنشاء مدرسة للطلبة المبدعين والموهوبين حسب المعايير الدولية.