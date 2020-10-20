اليابان توقع اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمية لصالح فقراء فلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

ثمن وكيل وزارة التنمية الاجتماعية داود الديك، الدور الكبير الذي تقوم به الحكومة اليابانية وشعب اليابان الصديق الداعم لدولة فلسطين في كافة المجالات، خصوصاً برنامج الغذاء العالمي، الأمر الذي يعزز من صمود المواطن الفلسطيني، كما أنه يندرج في إطار الشراكة بين الوزارة والحكومة اليابانية، جاء ذلك خلال مراسم توقيع اتفاقية بين الحكومة اليابانية وبرنامج الغذاء العالمي اليوم في مقر الوزارة، بحضور وكيل الوزارة داوود الديك، والسفير الياباني لدى دولة فلسطين ماسايوكي ماغوشي، والمدير القطري للبرنامج في فلسطين ستيفن كيرني، حيث تقدم الحكومة اليابانية مساعدة مالية بقيمة 2.8 ملايين دولار أميركي لدعم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في فلسطين.



من جانبه أكد سفير دولة اليابان المعتمد لدى دولة فلسطين ماسايوكي ماغوشي، على التزام الحكومة اليابانية بالاستمرار في دعم مشاريع المساعدات الغذائية للفلسطينيين الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي، وأعرب عن تقديره لجهود برنامج الأغذية العالمي والدور الكبير الذي يلعبه البرامج في خدمة أبناء الفئات الفقيرة والضعيفة من الشعب الفلسطيني، وتحسين مستوى وجودة التغذية لهم، كما عبر عن سروره لحصول برنامج الأغذية على جائزة نوبل للسلام.



وتابع، "حكومة اليابان تقدم اليوم مساهمة قدرها 2.8 ملايين دولار لبرنامج الأمن الغذائي لنحو 72 ألف شخص غير لاجئ في غزة، سيتم استخدامها لتوفير مساعدات غذائية عينية، وبعض منتجات اليابان الغذائية وقسائم الطعام الالكترونية، ونأمل أن تساهم هذه المنحة الغذائية في تخفيف معاناة الفئات المهمشة في الضفة وقطاع غزة. وأشار إلى أن اليابان شريك أساسي وملتزم في برنامج الغذاء العالمي، ولا نستطيع القضاء على الجوع دون سلام واستقرار، لذلك ستواصل اليابان التزامها القوي بالسلام في المنطقة، وهي مصممة على تقديم المساعدات لضمان حصول الشعب الفلسطيني على حياة نشطة وصحية وتحقيق عزيمتهم للوصول إلى دولة مستقلة قابلة للحياة تعيش في سلام وأمن.



وتحدث ستيفن كيرني المدير القطري لبرنامج الغذاء عن الشراكة المُمّيزة بين برنامج الأغذية العالمي وبين اليابان ومؤسسات الحكومة التي امتدت لأكثر من عشر سنوات، وعبر عن سعادته بهذا الدعم السخي لبرنامج الغذاء العالمي الذي يقدم خدمات أساسية للفئات الفقيرة والمهمشة من أبناء الضفة الغربية وقطاع غزة، كما تحدث عن التحديات التي يواجهها برنامج الغذاء العالمي خصوصاً في ظل جائحة كورونا. وأكد على الاستعداد التام للتعاون المشترك مع وزارة التنمية بخطة التدخلات العاجلة، معرباً إدراكه لصعوبة الأوضاع التي تمر بها دولة فلسطين، وخصوصا مع انتشار وباء كورونا وما يرافقه من أثار اقتصادية واجتماعية صعبة.