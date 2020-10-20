شؤون فلسطينية

ثماني وفيات و513 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين خلال 24 ساعة

ثماني وفيات و513 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين خلال 24 ساعة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.3%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في فلسطين، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 7 وفيات في الضفة الغربية (مواطن 31 عاماً من بيتللو، مواطنة 76 عاماً من أبو شخيدم بمحافظة رام الله والبيرة، مواطنة 63 عاماً من مخيم عسكر بمحافظة نابلس، مواطن 74 عاماً من كفر دان بمحافظة جنين، مواطنة 64 عاماً من مدينة الخليل، مواطن 74 عاماً من العبيدية بمحافظة بيت لحم، مواطن 63 عاماً من حزما قضاء القدس)، ومواطنة 83 عاماً من غزة.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 494 حالة في المحافظات الشمالية (76 الخليل، 41 جنين، 6 قلقيلية، 82 نابلس، 8 سلفيت، 139 ضواحي القدس، طوباس 1، بيت لحم 141)، إضافة إلى 100 حالة تعافٍ في قطاع غزة.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (54)، محافظة نابلس (89)، محافظة بيت لحم (56)، محافظة قلقيلية (21)، محافظة رام الله والبيرة (69)، جنين (26)، أريحا والأغوار (7)، سلفيت (10)، طوباس (8)، طولكرم (56)، قطاع غزة (99)، ضواحي القدس (18).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 35 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 6 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وقالت إنه بإمكان المواطنين الذين أجروا فحص كورونا الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص.

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