دولي

علي بابا الصينية تستثمر حوالي 3.6 مليار دولار للسيطرة على سلسلة المتاجر الضخمة

رام الله - دنيا الوطن
 أعلنت مجموعة علي بابا الصينية، عملاقة التجارة الإلكترونية، يوم الاثنين أنها ستستثمر حوالي 3.6 مليار دولار أمريكي للسيطرة على مجموعة صن آرت ريتيل المحدودة، مشغل رائد للهايبر ماركت والسوبر ماركت في الصين. 

وستقوم علي بابا بإتمام الصفقة من خلال الاستحواذ على 70.94 في المائة من الأسهم في شركة أيه-آرتي ريتيل القابضة المحدودة، التي تمتلك 51 في المائة من "صن آرت"، من شركة أوشان ريتيل إنترناشيونال إس.أيه الفرنسية متعددة الجنسيات والشركات التابعة لها. 

وسيؤدي الاستحواذ إلى مضاعفة الحصة الإجمالية المباشرة وغير المباشرة لشركة علي بابا إلى حوالي 72 بالمائة في سلسلة البقالة، مما يدعم استراتيجية "تجارة التجزئة الجديدة" من خلال زيادة تكامل الموارد عبر الإنترنت وفي الموقع في قطاع تجارة التجزئة في الصين. 

وفي نوفمبر 2017، أعلنت علي بابا و أوشان ريتيل إنترناشيونال إس.أيه ومجموعة روينتكس عن تحالف استراتيجي يجمع بين الخبرة عبر الإنترنت والخبرة في أرض الواقع لاستكشاف فرص جديدة للبيع بالتجزئة في قطاع الأغذية الصيني. وحصلت علي بابا في إطار التحالف الاستراتيجي على حصة إجمالية مباشرة وغير مباشرة تبلغ حوالي 36.17 في المئة في "صن آرت". 

وقال دانيال تشانغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة علي بابا: "كان استثمار علي بابا الاستراتيجي في "صن آرت" في عام 2017 خطوة مهمة في استراتيجيتنا الجديدة للبيع بالتجزئة"، مضيفًا أن "صن آرت" حققت نتائج رائعة في رقمنتها، وسعت إلى تحقيق تآزر واعد مع الأعمال التجارية عبر الاقتصاد الرقمي لعلي بابا. 

وتدير "صن آرت" أعمالها في الهايبر ماركت تحت العلامتين التجاريتين أوشان وآرتي مارت ولديها أعمال تجارة إلكترونية سريعة النمو. كم تمتلك حاليا أكثر من 480 منفذا في جميع أنحاء الصين. 

ووفقًا لتقرير "صن آرت" نصف السنوي، عزز حل تجارة التجزئة الجديدة لعلي بابا المبيعات في منافذ "صن آرت" بنسبة 5.7 بالمائة اعتبارًا من 30 يونيو 2020، في حين زاد صافي ربح شركة البيع بالتجزئة بنسبة 16.8 بالمائة على أساس سنوي في النصف الأول من العام 2020. 

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