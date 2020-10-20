مسؤول بالمجلس الفلسطيني في أمريكا: ثلاثة احتمالات لنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية

دونالد ترامب وجو بايدن

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رام الله - دنيا الوطن

تتواصل عميلة الاقتراع المبكر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بولاية فلوريدا والتي تعد إحدى أكثر الولايات المتأرجحة تأثيرا في نتائج السباق إلى البيت الأبيض.



وأشارت إستطلاعات الرأي إلى أن التنافس بين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن سيكون محتدما في هذه الولاية، إذ تتوقع أن يكون الفارق في الأصوات ضئيلا بين المرشحين، فيما "أظهرت آخر استطلاعات الراي تقدم بايدن بـ9 نقاط.



وقال عضو المجلس الفلسطيني في الولايات المتحدة، سنان شقديح: إن السباق إلى البيت الأبيض ليس سهلا في ظل اعلان الرئيس الحالي دونالد ترمب انه سيرفض نتيجة الانتخابات، رغم أنه يواجه عدة قضايا أخلاقية وقضايا احتيال وهناك احتمال واضح بأنه سيتم خلال الفترة القادمة محاكمته وسينتهي به الحال

في السجن.



واضاف شقديح، أن هناك ثلاثة احتمالات لنتائج الانتخابات الامريكية وهي شبه متساوية أولها نجاح المرشح الديمقراطي جو بايدن وهو المرجح حتى الان فيما الاحتمال الثاني نجاح المرشح الجمهوري دونالد ترامب بحصوله على 270 صوتا من أصوات الولايات البالغة مجملها 538 صوتا بينما الاحتمال الثالث هو الدخول بأزمة سياسية في الولايات المتحدة بمعني أن ينجح بايدن ويرفض ترامب بالاعتراف بالهزيمة ويلجا للمحكمة.



وأوضح أن ترامب كان أعلن صراحة أكثر من مرة أنه سيشكك بنتائج الانتخابات وهو منذ الآن يقوم بذلك منوها إلى وجود عدة قضايا أخلاقية وقضايا احتيال مرفوعة على ترامب وهناك احتمال واضح بأنه سيتم خلال فترة محددة محاكمته وسينتهي به الحال في السجن.



وأكد عضو المجلس الفلسطيني على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن هناك انقسام عمودي داخل المجتمع الامريكي حيث يوجد

أغلبية 40 % ثابتة تؤيد ترامب وهي بمجملها تتبع اليمين المتطرف وهذه المرة تشير المعطيات إلى أن البيض ممن لا يحملون درجة جامعية أولى سيصوتون بنسبة أعلى لصالح ترامب وهي أقل من نسبة التصويت في الانتخابات الماضية.