دولي

الخارجية الصينية: سمعة الولايات المتحدة "ملطخة في كل مكان" في مجال حماية البيئة

رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان اليوم (الإثنين) إن سمعة الولايات المتحدة "ملطخة في كل مكان" فيما يتعلق بحماية البيئة، بما في ذلك تغير المناخ والتنوع البيولوجي والحياة البرية المعرضة للخطر وإدارة النفايات الصلبة. 

وأدلى تشاو بهذه التصريحات ردا على استفسار حول صحيفة حقائق تناولت الضرر البيئي من جانب الولايات المتحدة، وتقرير عن الضرر الذي تلحقه الولايات المتحدة بالحوكمة البيئية العالمية، حيث نشرت وزارة الخارجية الوثيقتين على موقعها على الإنترنت في وقت سابق اليوم . 

ولفت المتحدث إلى أن الوثيقتين تهدفان إلى فضح السجل الرهيب للولايات المتحدة في مجال حماية البيئة بمساعدة الحقائق، وفضح خدعة اللص التي ارتكبها بعض الأفراد الأمريكيين وهم ينادون "أوقفوا اللص". 

وأضاف تشاو أن "الولايات المتحدة لم تنتهك فقط بشكل صارخ سياساتها المحلية الخاصة بحماية البيئة، ولكنها قوضت بشدة المساواة والكفاءة ونتائج الإدارة البيئية على الصعيد العالمي". 

وأشار إلى أن بعض السياسيين والمسؤولين الأمريكيين يبذلون قصارى جهدهم لتشويه سمعة الصين، ويسعون مؤخرا بكل الوسائل لتشويه سمعة البلاد والتشهير بها بشأن حماية البيئة. 

وأضاف تشاو أن "الحقائق تتحدث بصوت أعلى من الكلمات، وسوف يتخذ الناس قرارا منصفا". 

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