طالع تفاصيل الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة بغزة، تحديث الخارطة الوبائية لمصابي فيروس (كورونا) في محافظات القطاع.وكانت الصحة أعلنت صباح اليوم عن تسجيل تسجيل 99 إصابة و65 حالة تعافٍ جديدة من فيروس (كورونا) في قطاع غزة.وأشارت إلى أن إجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي بلغ 4821 إصابة منها: "1893 حالة نشطة، 2900 حالة تعافي، 28 حالة وفاة".