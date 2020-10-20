التعليم: 1695 منحة دراسية للطلبة المتفوقين في الجامعات المحلية

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رام الله - دنيا الوطن

قال مدير عام المنح في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شادي الحلو: إن الوزارة حصلت على 1695 منحة دراسية للطلبة

المتفوقين في الجامعات المحلية والخارجية سيتم الإعلان عن تفاصيلها الأسبوع المقبل.



وأكد الحلو في حديث إذاعي أن المنح موزعة على 394 مقعدا في المملكة الاردنية الهاشمية 310 مقعدا في جامعات الوطن و991 مقعدًا في الجامعات الخارجية.



وأوضح الحلو أن آليات اختيار المتقدمين للمنح تخضع لاشتراطات الدول التي قدمتها من خلال المقابلات الشخصية واستيفاء بالشروط التي تضعها إضافة إلى معدل الثانوية العامة والتوزيع الجغرافي بين الوطن والشتات.