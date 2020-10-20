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(بتسيليم): ما تقوم به السلطات الإسرائيلية جنوب الخليل جريمة حرب

(بتسيليم): ما تقوم به السلطات الإسرائيلية جنوب الخليل جريمة حرب
رام الله - دنيا الوطن
قال مدير قسم البحث الميداني في مؤسسة (بيت سيليم) كريم جبران: إن محكمة الاحتلال ستنظر خلال الايام القليلة القادمة في قرار اخلاء اثني عشر تجمعا سكنيا في مسافر يطا جنوب الخليل بحجة انها مناطق تدريبات عسكرية إسرائيلية.

وأكد جبران في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) أن على المجتمع الدولي الضغط على حكومة الاحتلال لثنيها عن قرارها اضافة الى تشكيل رأي عام دولي مناهض لهذا القرار العنصري.

وأوضح أن نحو 18 من ممثلي ورؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه اطلعوا بالامس على الأوضاع العامة وما يعانيه المواطنون جراء اعتداءات وممارسات قوات الاحتلال والمستوطنين خاصة منع الخدمات العامة والبناء وغيرها في قريتي أم الخير، والمجاز، بمسافر يطا جنوب الخليل.
واعتبر مدير قسم البحث الميداني في مؤسسة بيت سيليم كريم جبران ما يقوم به الاحتلال جنوب الخليل جريمة حرب وابعادا قسريا للمواطنين.

وطالب جبران، الاتحاد الاوروبي باتخاذ مواقف واجراءات على الارض أكثر تطورا من مجرد دعم مادي لهذه التجمعات.

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