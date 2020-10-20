حكومة الاحتلال تمنح شركة الاتصالات الإسرائيلية (بيزك) ترخيصًا للعمل الكامل في الضفة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اعتبر مدير عام الاتصالات في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سامر علي، قرار وزير الاتصالات في حكومة الاحتلال منح شركة الاتصالات الإسرائيلية (بيزك) ترخيصا بالعمل الكامل في الضفة، تجسيدا لخطة الضم وقرصنة وسرقة لأموال الفلسطينيين.



وأوضح علي في حديث لاذاعة (صوت فلسطين) أنه يجري التواصل مع الجهات الدولية والاتحاد الدولي للاتصالات والاتحاد الأوروبي، لكن الجانب الإسرائيلي يتعنت ويستهدف كل ماهو حق لشعبنا في الأرض والفضاء.



وأضاف مدير عام الاتصالات في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سامر علي أن الوزارة تقوم بتوثيق انتهاكات الاحتلال في مجال الاتصالات أولا بأول حيث يوجد ملف كامل يمكن استخدامه في أي منصة دولية لتثبيت حقوق شعبنا.