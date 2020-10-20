سلفيت: يوم تطوعي لدعم المزارعين ومساعدتهم في قطف ثمار الزيتون

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن مدير دائرة العمل الشعبي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عبد الله ابو رحمة، عن تنظيم يوم عمل تطوعي في سلفيت هذا اليوم لدعم المزارعين ومساعدتهم في قطف ثمار الزيتون، وذلك بدعوة من محافظة سلفيت وفعالياتها ، خاصة وأنها تتعرض لاعتداءات وانتهاكات الاحتلال.



وأكد أبو رحمة، أن هذا اليوم التطوعي يأتي ضمن برنامج وضعته الهيئة وسيستمر حتى نهاية موسف قطف الزيتون ليصل محافظات الجنوب كالخليل.



وشدد على ضرورة استمرار عمل لجان الحماية وأن يكون هناك متابعة قانونية إلى جانب الحراك في الميدان لمواجهة سياسة المصادرة والهدم التي تنتهجها حكومة الاحتلال .