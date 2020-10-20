شؤون فلسطينية

سلفيت: يوم تطوعي لدعم المزارعين ومساعدتهم في قطف ثمار الزيتون

سلفيت: يوم تطوعي لدعم المزارعين ومساعدتهم في قطف ثمار الزيتون
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مدير دائرة العمل الشعبي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عبد الله ابو رحمة، عن تنظيم يوم عمل تطوعي في سلفيت هذا اليوم لدعم المزارعين ومساعدتهم في قطف ثمار الزيتون، وذلك بدعوة من محافظة سلفيت وفعالياتها ، خاصة وأنها تتعرض لاعتداءات وانتهاكات الاحتلال.

وأكد أبو رحمة، أن هذا اليوم التطوعي يأتي ضمن برنامج وضعته الهيئة وسيستمر حتى نهاية موسف قطف الزيتون ليصل محافظات الجنوب كالخليل.

وشدد على ضرورة استمرار عمل لجان الحماية وأن يكون هناك متابعة قانونية إلى جانب الحراك في الميدان لمواجهة سياسة المصادرة والهدم التي تنتهجها حكومة الاحتلال .

أخبار ذات صلة

طالع تفاصيل الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) في قطاع غزة

طالع تفاصيل الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) في قطاع غزة

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

التعليم: 1695 منحة دراسية للطلبة المتفوقين في الجامعات المحلية

التعليم: 1695 منحة دراسية للطلبة المتفوقين في الجامعات المحلية

(بتسيليم): ما تقوم به السلطات الإسرائيلية جنوب الخليل جريمة حرب

(بتسيليم): ما تقوم به السلطات الإسرائيلية جنوب الخليل جريمة حرب

فلسطين ومالطا يبحثان افاق التعاون السياحي بعد (كورونا)

فلسطين ومالطا يبحثان افاق التعاون السياحي بعد (كورونا)

حكومة الاحتلال تمنح شركة الاتصالات الإسرائيلية (بيزك) ترخيصًا للعمل الكامل في الضفة

حكومة الاحتلال تمنح شركة الاتصالات الإسرائيلية (بيزك) ترخيصًا للعمل الكامل في الضفة

فعاليات جماهيرية إسنادًا للأسير ماهر الأخرس

فعاليات جماهيرية إسنادًا للأسير ماهر الأخرس

الاحصاء: ربع المشاركين في القوى العاملة عاطلون عن العمل

الاحصاء: ربع المشاركين في القوى العاملة عاطلون عن العمل

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

(بتسيليم): ما تقوم به السلطات الإسرائيلية جنوب الخليل جريمة حرب

(بتسيليم): ما تقوم به السلطات الإسرائيلية جنوب الخليل جريمة حرب

فلسطين ومالطا يبحثان افاق التعاون السياحي بعد (كورونا)

فلسطين ومالطا يبحثان افاق التعاون السياحي بعد (كورونا)

سلفيت: يوم تطوعي لدعم المزارعين ومساعدتهم في قطف ثمار الزيتون

سلفيت: يوم تطوعي لدعم المزارعين ومساعدتهم في قطف ثمار الزيتون

الاحصاء: ربع المشاركين في القوى العاملة عاطلون عن العمل

الاحصاء: ربع المشاركين في القوى العاملة عاطلون عن العمل

مركز فلسطين: الاحتلال يصدر (880) قرار إداري منذ بداية العام الحالي

مركز فلسطين: الاحتلال يصدر (880) قرار إداري منذ بداية العام الحالي

مستوطنون يغرقون أراضي المواطنين شمال نابلس بالمياه العادمة

مستوطنون يغرقون أراضي المواطنين شمال نابلس بالمياه العادمة

الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 148 منشأة

الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 148 منشأة

حماس: تنكر الاحتلال لمطالب الأسير الأخرس بمثابة جريمة مستمرة يجب أن تتوقف

حماس: تنكر الاحتلال لمطالب الأسير الأخرس بمثابة جريمة مستمرة يجب أن تتوقف

منوعات

نوال الزغبي تواجه موقفاً محرجاً بسبب هذه الصورة... الجمهور ينشرها قبل التعديل

نوال الزغبي تواجه موقفاً محرجاً بسبب هذه الصورة... الجمهور ينشرها قبل التعديل

فيديو قديم.. شاهد: فريد الأطرش يتحدث عن كره أم كلثوم له ولشقيقته أسمهان

فيديو قديم.. شاهد: فريد الأطرش يتحدث عن كره أم كلثوم له ولشقيقته أسمهان

شاهد: روان بن حسين تستعرض أنوثتها بدلع وفستان جريء

شاهد: روان بن حسين تستعرض أنوثتها بدلع وفستان جريء

صور: سمية الخشاب بفستان شفاف في أحدث ظهور لها.. ومتابعون: &#34;أناقة وجمال&#34;

صور: سمية الخشاب بفستان شفاف في أحدث ظهور لها.. ومتابعون: "أناقة وجمال"

شاهد كيف دافعت سيرين عبدالنور عن المرأة بطريقتها الخاصة

شاهد كيف دافعت سيرين عبدالنور عن المرأة بطريقتها الخاصة

شاهد: محيي إسماعيل يفاجئ &#34;أروى&#34; بمواصفات العروسة التي سيتزوجها

شاهد: محيي إسماعيل يفاجئ "أروى" بمواصفات العروسة التي سيتزوجها

شاهد: منة عرفة ترد على إجرائها عملية تجميل: &#34;دي فلاتر&#34;

شاهد: منة عرفة ترد على إجرائها عملية تجميل: "دي فلاتر"

شاهد: منى زكي في بدايتها الفنية منذ 30 عام.. هل تغيرت كثيراً؟

شاهد: منى زكي في بدايتها الفنية منذ 30 عام.. هل تغيرت كثيراً؟

شاهد: أحدث ظهور لأمير شاهين برفقة زوجته

شاهد: أحدث ظهور لأمير شاهين برفقة زوجته

هجوم حاد على (ميس حمدان) بسبب مقطع فيديو وصفه المتابعون بـ&#34;الفاضح والجرئ&#34;

هجوم حاد على (ميس حمدان) بسبب مقطع فيديو وصفه المتابعون بـ"الفاضح والجرئ"

عربي

أمير الكويت: ندعو لضرورة التمسك بثوابتنا وأهمها الوحدة الوطنية والتضافر

أمير الكويت: ندعو لضرورة التمسك بثوابتنا وأهمها الوحدة الوطنية والتضافر

(مكان): ترامب سيعلن عن اتفاق تطبيعي بين إسرائيل والسودان اليوم أو غداً

(مكان): ترامب سيعلن عن اتفاق تطبيعي بين إسرائيل والسودان اليوم أو غداً

شاهد: الإبراشي يعرض تسريبات مسجلة لوزير الإعلام المصري ورئيس حزب الوفد

شاهد: الإبراشي يعرض تسريبات مسجلة لوزير الإعلام المصري ورئيس حزب الوفد

الشرطة العراقية تعثر على جثتي الطفلين اللذين ألقتهما والدتهما من جسر في بغداد

الشرطة العراقية تعثر على جثتي الطفلين اللذين ألقتهما والدتهما من جسر في بغداد