فعاليات جماهيرية إسنادًا للأسير ماهر الأخرس

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

يواصل الأسير ماهر الأخرس إضرابه المفتوح عن الطعام

لليوم السادس والثمانين على التوالي في ظل أوضاع صحية صعبة.



وتنظم ثلاث فعاليات في نابلس وطولكرم ورام الله اليوم إسنادا لإضراب الأسير ماهر الأخرس وتضامنا مع الحركة الاسيرة في سجون الاحتلال خاصة المرضى منهم.



وقال رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان في، ان فعاليتي رام الله وطولكرم نظمتا عند الساعة الحادية عشرة صباحا امام مقري الصليب الاحمر في المدينيتن.



واضاف شومان ان الهيئة ستنظم مساء غد الأربعاء اعتصاما ومسيرة على دوار المنارة وسط رام الله تضامنا مع الاسير ماهر الأخرس.