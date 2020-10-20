شاهد: أول وفد حكومي إماراتي يصل إلى إسرائيل في زيارة رسمية

وسيوقع نتنياهو، ووزير المالية الاماراتي عبيد حميد الطائر، عدة اتفاقيات في مجالات الطيران والاستثمارات والعلم والتكنولوجيا.





وتأتي أول زيارة على مستوى وزاري من الإمارات غداة مصادقة حكومتها برئاسة محمد بن راشد، على اتفاق السلام بين البلدين.

وصل وفد إماراتي رسمي رفيع اليوم الثلاثاء، إلى تل أبيب، وذلك للمرة الأولى من نوعها، منذ توقيع اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي.واستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الوفد الإماراتي في مطار تل أبيب، فيما سيتم توقيع اتفاقيات تعاون إماراتي إسرائيلي اليوم، خلال زيارة الوفد الحكومي الإماراتي.