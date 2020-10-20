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رئيس الوزراء الكويتي: القضية الفلسطينية هي قضيتنا المركزية ونؤكد وقوفنا بجانب الشعب الفلسطيني

رئيس الوزراء الكويتي: القضية الفلسطينية هي قضيتنا المركزية ونؤكد وقوفنا بجانب الشعب الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس مجلس الوزراء الكويتي، صباح الخالد الحمد الصباح: "سنواصل المساعي الخيرة لإنهاء الخلاف الذي نشب بين الأشقاء وأضعف قوتنا، وسنواصل دعم مجلس التعاون باعتباره إطارا يحقق مصالحنا ويلبي تطلعات شعوبنا".

وأشار في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمة الكويتي صباح اليوم الثلاثاء، إلى أن القضية الفلسطينية هي قضيتنا المركزية ونؤكد وقوفنا لجانب الشعب الفلسطيني ودعم خياراته"

وتابع" الكويت دولة دستور ومؤسسات، وستبقى ساعية للسلام وستواصل جهود حل الخلاف الخليجي".

وأكد في كلمته على أهمية الثوابت الوطنية لمواجهة كافة التحديات، وأننا ملتزمون بسياسة خارجية راسخة على نهج الأمير الراحل، حيث أن العالم شهد على انتقال سلس للسلطة في الكويت.

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