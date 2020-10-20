مستوطنون يغرقون أراضي المواطنين شمال نابلس بالمياه العادمة



وأضاف: أن الاراضي مزروعة بأشجار الزيتون والمشمش؛ وهو ما يشكل خسارة فادحة في الإنتاج للمزارعين.





رام الله - دنيا الوطنأغرق مستوطنون، اليوم الثلاثاء، أراضي المواطنين في بلدة سبسطية شمال نابلس بالمياه العادمة.وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم: إن مستوطني "شافي شمرون"، أغرقوا أراضي المواطنين من الجهة الغربية للبلدة بالمياه العادمة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).