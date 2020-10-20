مستوطنون يغرقون أراضي المواطنين شمال نابلس بالمياه العادمة
رام الله - دنيا الوطن
أغرق مستوطنون، اليوم الثلاثاء، أراضي المواطنين في بلدة سبسطية شمال نابلس بالمياه العادمة.
وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم: إن مستوطني "شافي شمرون"، أغرقوا أراضي المواطنين من الجهة الغربية للبلدة بالمياه العادمة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأضاف: أن الاراضي مزروعة بأشجار الزيتون والمشمش؛ وهو ما يشكل خسارة فادحة في الإنتاج للمزارعين.
أغرق مستوطنون، اليوم الثلاثاء، أراضي المواطنين في بلدة سبسطية شمال نابلس بالمياه العادمة.
وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم: إن مستوطني "شافي شمرون"، أغرقوا أراضي المواطنين من الجهة الغربية للبلدة بالمياه العادمة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأضاف: أن الاراضي مزروعة بأشجار الزيتون والمشمش؛ وهو ما يشكل خسارة فادحة في الإنتاج للمزارعين.
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