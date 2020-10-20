أمير الكويت: ندعو لضرورة التمسك بثوابتنا وأهمها الوحدة الوطنية والتضافر

قال أمير الكويت، نواف الجابر الأحمد الصباح،: "إننا ندعو إلى ضرورة التمسك بثوابتنا وأهمها الوحدة الوطنية والتضافر".



وأشار في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمة الكويتي صباح اليوم الثلاثاء، أن الشعب الكويتي جسد الرباط الوثيق مع القيادة".



وأكد الصباح على التزامهم بالديمقراطية منهجا واحترامنا للدستور كمبدأ،وأن الوحدة الوطنية أثبتت أنها بحق السلاح الأقوى في مواجهة التحديات والأخطار والأزمات.



وتابع" الانتخابات المقبلة مسؤولية وطنية لاختيار ممثلي الأمة وضمان سلامة أداء البرلمان".



رام الله - دنيا الوطن