تحذيرات من تسونامي في آلاسكا بعد زلزال بقوة 7.5 درجات

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية عن إطلاق تحذير من خطر حصول تسونامي في ولاية آلاسكا من جرّاء زلزال ضخم بقوّة 7,5 درجات وقع الإثنين في بحر بيرنغ قبالة سواحل الولاية الأميركية.



وقالت الهيئة: إنّ "التحذير من التسونامي يتعلّق بالساحل الجنوبي للولاية وكذلك شبه جزيرة آلاسكا، لكنّه لا يشمل أنكوراج، أكبر مدينة في الولاية والواقعة على بُعد حوالي ألف كيلومتر من مركز الزلزال، مضيفة بأن مركز الزلزال يقع على بُعد 91 كيلومتراً جنوب شرق مدينة ساند بوينت الصغيرة في جزر ألوشيان وعلى عمق نحو 40 كيلومتراً"، كما نقلت (العربية نت).







وتابعت" أنه لم يرد في الحال أيّ معلومات عن وقوع خسائر أو أضرار من جراء الزلزال".





رام الله - دنيا الوطن