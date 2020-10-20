الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 148 منشأة

أشار منسق لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة الخليل، د. سليمان جرادات الى أن لجان الصحة والسلامة العامة المختصة قامت بجولات ميدانية في مدينة الخليل، دورا، شمال الخليل، يطا وضواحيها، السموع والظاهرية.





يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات محافظ الخليل، اللواء جبرين البكري بخصوص الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين.



وتم زيارة ومتابعة 148 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية، حيث لمست اللجان التزام 144 منها بشروط السلامة العامة، فيما وجهت التنبيه الشديد لـ 4 منشآت غير ملتزمة.





رام الله - دنيا الوطن