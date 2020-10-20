حماس: تنكر الاحتلال لمطالب الأسير الأخرس بمثابة جريمة مستمرة يجب أن تتوقف

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء: إن تنكر الاحتلال المستمر لمطالب الأسير ماهر الأخرس، المضرب عن الطعام لليوم 86 على التوالي، ورفضه الإفراج عنه رغم تردي حالته الصحية، بمثابة جريمة مستمرة يجب أن تتوقف.



وشددت على لسان المتحدث باسمها، عبد اللطيف القانوع، في تصريحات وصلت "دنيا الوطن" نسخة عنه، على أن قضية الأسير الأخرس قضية عادلة ويجب نصرتها ودعمها، و"هو ما يتطلب من السلطة تدويل قضيته في المحافل الدولية والأممية لانقاذ حياته"



كما دعت الحركة لحراك أوسع وتضامن أكبر من مختلف مكونات شعبنا، لدعم وإسناد الأسير ماهر الأخرس، وتنظيم الفعاليات الشعبية لنصرته والضغط للإفراج عنه.



وقالت حماس: إن "المعركة التي يخوضها الأسير ماهر الأخرس في إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 86 يوماً على التوالي هي معركة شعبنا الفلسطيني ضد المحتل الصهيوني وتمثل صورة الصمود الأسطوري الذي يسطره الأسرى في السجون".