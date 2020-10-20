دولي

زوجة الرئيس الفرنسي تخالط مصاباً بـ (كورونا) وتدخل الحجر الصحي

زوجة الرئيس الفرنسي تخالط مصاباً بـ (كورونا) وتدخل الحجر الصحي
رام الله - دنيا الوطن
قال مكتب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين: "أن سيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون ستخضع لعزل ذاتي لمدة سبعة أيام بعد مخالطة شخص أثبتت الاختبارات إصابته بفيروس (كورونا).

وأضاف المكتب في بيان: "وفقاً لتوصيات السلطات الصحية، ستعزل ماكرون نفسها لمدة سبعة أيام، حيث أنه ولا تظهر عليها أي أعراض للمرض في الوقت الحالي، لأنها خالطت يوم الخميس 15تشرين الثاني/أكتوبر شخصاً أثبتت الاختبارات أمس الاثنين إصابته بـ(كوفيد-19)، وتظهر عليه أعراض المرض"، كما نقل موقع (العربية نت).

وسجلت وزارة الصحة الفرنسية 29837 حالة إصابة جديدة بـ(كوفيد-19) أمس الأحد، كما سجلت 85 وفاة جديدة، ويبلغ بذلك إجمالي حالات الإصابة بالمرض في فرنسا منذ بداية العام وحتى الآن 897034 إصابة، في حين وصل عدد الوفيات إلى 33477، فيما فرضت فرنسا في مطلع الأسبوع حظر تجول ليليا في تسع مدن من بينها باريس، مما أثر على 20 مليون شخص.

في سياق آخر، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي إن ثمة مخاطر بفقدان التعافي الاقتصادي للزخم الذي اكتسبه بسبب الموجة الثانية من فيروس (كورونا) المستجد.

وأضافت" إن الموجة الثانية من الوباء في أوروبا، لا سيما في فرنسا، والقيود الجديدة الناتجة عن ذلك تزيد من حالة عدم اليقين وتؤثر على عملية التعافي"

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