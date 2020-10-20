عائلة عريقات: الوضع الصحي للدكتور صائب مستقر وما زال في العناية المكثفة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت عائلة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، اليوم الثلاثاء، أن الوضع الصحي للدكتور صائب مستقر.
وأضافت عائلته في تصريح مقتضب، أنه ما زال في العناية المكثفة، ويخضع للتنفس الاصطناعي.
أكدت عائلة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، اليوم الثلاثاء، أن الوضع الصحي للدكتور صائب مستقر.
وأضافت عائلته في تصريح مقتضب، أنه ما زال في العناية المكثفة، ويخضع للتنفس الاصطناعي.
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