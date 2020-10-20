"الصحة" بغزة: تسجيل 99 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).



وأضافت في تقريرها اليومي بشأن الحالة الوبائية في القطاع، أن هذا العدد جاء بعد إجراء 1723 فحصاً مخبريًا، خلال ال 24 ساعة الماضية.



وتابعت: أنه تم تعافي 65 حالة جديدة من مصابي الفيروس، فيما وصل إجمالي تراكمي للمصابين منذ آّذار/مارس الماضي 4821 إصابة، منها، حالات نشطة حاليا 1893 حالة، فيما وصل عدد المتعافين 2900 حالة.



وبقي عدد الوفيات بالفيروس في قطاع غزة، إلى 28.