"الصحة" بغزة: تسجيل 99 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).
وأضافت في تقريرها اليومي بشأن الحالة الوبائية في القطاع، أن هذا العدد جاء بعد إجراء 1723 فحصاً مخبريًا، خلال ال 24 ساعة الماضية.
وتابعت: أنه تم تعافي 65 حالة جديدة من مصابي الفيروس، فيما وصل إجمالي تراكمي للمصابين منذ آّذار/مارس الماضي 4821 إصابة، منها، حالات نشطة حاليا 1893 حالة، فيما وصل عدد المتعافين 2900 حالة.
وبقي عدد الوفيات بالفيروس في قطاع غزة، إلى 28.
أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).
وأضافت في تقريرها اليومي بشأن الحالة الوبائية في القطاع، أن هذا العدد جاء بعد إجراء 1723 فحصاً مخبريًا، خلال ال 24 ساعة الماضية.
وتابعت: أنه تم تعافي 65 حالة جديدة من مصابي الفيروس، فيما وصل إجمالي تراكمي للمصابين منذ آّذار/مارس الماضي 4821 إصابة، منها، حالات نشطة حاليا 1893 حالة، فيما وصل عدد المتعافين 2900 حالة.
وبقي عدد الوفيات بالفيروس في قطاع غزة، إلى 28.
التعليقات