صرف المنحة السعودية لإعادة إعمار المنازل المتضررة لغير اللاجئين في قطاع غزة





وفي المرحلة الحالية للصرف والتي تجري مع اتخاذ التدابير الوقائية لمنع إنتشار فيروس كوفيد-19 في قطاع غزة، تستلم 129 أسرة من فئة الأضرار الكلية مخصصات من دفعاتها المستحقة لإعادة تأهيل وصيانة منازلهم بمبلغ اجمالي ,246580 ألف دولار، وذلك استمراراً لعملية الصرف التي ابتدأت للعائلات المستفيدة ضمن المرحلة الخامسة من المنحة السعودية في قطاع غزة. وبإختتام هذه المرحلة، ستتمكن 272 أسرة فلسطينية تضررت منازلهم بشكل كامل من اعادة بناء منازلهم.



هذا ومن الجدير ذكره أن برنامج الأمم المتحدة الانمائي قام بتوقيع ملحق مذكرة تفاهم مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى بدعم من الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 10 مليون دولار لدعم اعادة بناء وتأهيل المنازل في قطاع غزة للسنة الخامسة على التوالي. وبتوقيع الملحق الرابع من هذه الاتفاقية، فقد وصل الدعم الاجمالي الذي قدمه الصندوق السعودي للتنمية الى مبلغ 81.5 مليون دولار استفاد منه 13,467 عائلة في قطاع غزة.



رام الله - دنيا الوطنأعلن برنامج الأمم المتحدة عن استمرارصرف الدفعات المالية لاعادة اعمار الوحدات السكنية للعائلات الفلسطينية الغير لاجئة في قطاع غزة بتمويل من المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية، بحيث تغطي المنحة السعودية في مرحلتها الحالية اعادة الاعمار للمنازل المتضررة بشكل كامل.