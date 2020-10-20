شؤون فلسطينية

رئيس أركان جيش الاحتلال يزور "غلاف غزة" بشكل مفاجئ

رئيس أركان جيش الاحتلال يزور "غلاف غزة" بشكل مفاجئ
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيف كوخافي زار مستوطنات "غلاف غزة" بشكل مفاجئ.

ووفق موقع (واللا)، فإن كوخافي جاء ليطلع على آخر الأعمال الهندسية للجيش على "حدود غزة"، دون أن تذكر وسائل الإعلام ماهية الأعمال الهندسية.

يشار إلى أن "حدود غزة" تشهد حركة مُريبة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية لا سيما بعدما أعنت عن تحييد نفق هجومي داخل الغلاف، ومن ثم قامت الرقابة العسكرية بحذف هذا الخبر.

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