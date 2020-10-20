الرجوب: موافقة مصرية لاستضافة الحوارات الفلسطينية الفلسطينية

جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح

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رام الله - دنيا الوطن

قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب: إن هناك موافقة مصرية لاستضافة الحوارات الفلسطينية الفلسطينية، المتعلقة بالمصالحة الوطنية، وملف الانتخابات.



وأضاف الرجوب في تصريحات صحفية أنه لن يكون هناك حوار ثنائي على حساب فصائل العمل الوطني، مبينًا أن بناء الشراكة الوطنية "خيار استراتيجي لا عودة عنه، وجميع فصائل العمل الوطني الفلسطيني توافقت عليه بقناعة وإيمان مطلق كمسار وخيار لحماية مشروعنا الوطني".



وعن الحالة الصحية للدكتور صائب عريقات، قال الرجوب: إنها حرجة، ولكنها مستقرة.