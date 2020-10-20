مستوطنون يطردون المزارعين من أراضيهم شرق نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

طرد مستوطنون، اليوم الثلاثاء، المزارعين من أراضيهم في بلدة دير الحطب شرق نابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس: إن مستوطني "الون موريه" هاجموا المزارعين وقاطفي الزيتون في منطقة خلة الجاغوب شمال دير الحطب، وطردوهم من أراضيهم.



وكان المستوطنون أمس الإثنين، أغرقوا مساحات من اراضي المواطنين في البلدة المزروعة بأشجار الزيتون بالمياه العادمة.