ترامب يصف بايدن بالرجل الفاسد... ويطالب الـ"أف بي آي" بالتحقيق معه

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إنه "يجب على مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي" أن يحقق مع المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، وطالما كان بايدن سياسيا فاسدا، وحسب رأيي، فإن عائلة بايدن هي مؤسسة إجرامية".



ووصف ترامب منافسه الديمقراطي بالرجل "الفاسد" في أحد تجمعاته بولاية أريزونا، مشيرا إلى تقرير صحفي يتحدث عن تورط بايدن في صفقات تجارية عقدها ابنه خارج الولايات المتحدة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



ويشار إلى أن الانتخابات الأمريكية ستجرى في 3 نوفمبر المقبل، وسيتم خلالها انتخاب الرئيس ونائب الرئيس، وجميع أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435، وثلث أعضاء مجلس الشيوخ بالكونغرس، إضافة إلى حكام 13 ولاية وإقليمياً.





رام الله - دنيا الوطن